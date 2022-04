Tragédia no rio Purus: Dois indígenas desaparecem nas águas e Bombeiros iniciam buscas

O final da tarde desta quinta-feira (14), foi marcado por um acontecimento trágico na altura do seringal Cumaru, no município de Manoel Urbano. Os indígenas Vidai Kulina, 29 anos e Noida Kulina, 23 anos, desapareceram nas águas e até o o fechamento desta reportagem não foram encontrados.

De acordo com informações, eles trafegavam em uma canoa quando, em dado momento, se desequilibraram, caíram no rio Purus e não tiveram forças para nadar até as margens do rio. A embarcação transportava oito pessoas.

De acordo com o sargento C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros de Sena, de quinta para sexta-feira (15) a ocorrência foi comunicada e uma equipe de mergulhadores já foi alocada à localidade para trabalhar nas buscas.