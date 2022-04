Triste, Gracyanne Barbosa expõe câncer e desaba em lágrimas: “Nunca imaginei”

Recentemente, Gracyanne Barbosa passou por uma profunda tristeza. Acontece que a modelo perdeu sua companheira de 15 anos, a cachorrinha Bela, devido a um câncer.

Em seu Instagram, Gracyanne Barbosa postou um textão para homenagear a cachorrinha Bela. “Quase 15 anos juntas, mas a nossa ligação é tão forte, que parece até de outras vidas”, começou a modelo.

No post, Gracyanne Barbosa postou várias imagens de momentos vividos com a cachorrinha Bela. Em uma delas, inclusive, Belo, marido da musa, aparece em uma vídeo chamada chorando.

“Bela, minha filha mais velha, meu anjo protetor, nunca imaginei a minha vida sem você. Por mais que soubesse que esse dia iria chegar, meu coração não estava preparado para a sua partida”, complementou Gracyanne Barbosa.

Além disso, Gracyanne Barbosa ainda agradeceu os momentos ao lado de sua companheira mais fiel: “Obrigada por todos os momentos de alegria, companheirismo, por ter sido minha amiga fiel, aquela que não queria nada além da minha companhia, que ficava parada me admirando, quando eu viajava ficava triste e sentindo minha falta, mas quando eu chegava era só alegria”, disse a modelo.

Gracyanne Barbosa finalizou: “Quem teve o prazer de te conhecer, sabe o quanto você é carinhosa, obediente, educada, parceira e feliz. Me perdoa se eu não pude estar mais com você, te dar o tanto de amor que você me deu e evitar que você sofresse, me desculpa filha. Ninguém foi tão guerreira como você, desde quando a resgatamos, foi desacreditada, mas mostrou para todos a sua força. Você me ensinou tanto, jamais serei capaz de agradecer por me escolher como mãe”.

A publicação rendeu muitas curtidas e vários comentários de fãs que deixaram mensagens de apoio para Gracyanne.