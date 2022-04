UFAC anuncia Processo Seletivo para Professor com cinco vagas

A Universidade Federal do Acre – Ufac anunciou a abertura de um novo Processo Seletivo, o qual com o objetivo de preencher cinco vagas, em caráter temporário, para o cargo de Professor Visitante Nacional e/ou Professor Visitante Estrangeiro com título de Doutor.

De acordo com o Edital, há oportunidade para: Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (1); Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (1); Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia (1); Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Identidade (1); PROPEG / Implantação de Centro de Inovação, Empreendedorismo, Inovação e Patentes (1).

Caso contratados, os profissionais terão remuneração mensal no valor de R$ 10.074,18

Para participar

Os interessados podem se inscrever no período de 2 de maio de 2022 até as 17h59 do dia 20 de maio do mesmo ano, observando o horário de Brasília, de forma eletrônica. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados, em uma única etapa, mediante análise curricular. A pontuação dos títulos seguirá os critérios previstos no Edital.

O contrato de docente visitante será inicialmente de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Já o de docente visitante estrangeiro terá prazo inicial de de 24 meses, também podendo ser prorrogado por igual período.

Vigência

O prazo de validade do Processo Seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a contar da publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União.

Links