Última chance: confira 60 concursos e seleções que encerram inscrições nesta semana

A penúltima semana do mês de abril está lotada de oportunidades para concurseiros que almejam uma chance de ingressar na carreira pública. O momento é oportuno para quem deseja conquistar o tão sonhado sonho de adquirir um novo emprego.

Reunimos os principais concursos e seleções que fecham prazo na semana para que você possa aproveitar e se inscrever. É importante ter atenção aos prazos e a forma de inscrição de cada edital.

A lista da semana envolve seleções de vários estados do país, entre eles: Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rondônia, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará e Amazonas.

Entre as várias oportunidades, o destaque vai para o Processo Seletivo da Prefeitura de Joaçaba-SC, que possui várias vagas disponíveis com remunerações que podem chegar a R$ 20.688,25.

Contagem-MG

Encerram as inscrições nesta segunda-feira, 18, o Processo Seletivo do Serviço Social Autônomo de Contagem – MG. O edital oferta 839 vagas para todos os níveis de escolaridade, a fim de preencher o quadro de pessoal do Complexo Hospitalar e Unidades de Pronto Atendimento.

Os cargos oferecem uma remuneração entre R$ 1.212,00 e R$ 7.272,00 para uma jornada que pode vir a ser de 24, 30, 40 e 44 horas.

Leia a matéria completa em ACHE CONCURSOS, clique AQUI!