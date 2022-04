Universidad Católica x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

No fechamento do primeiro turno do Grupo H da Libertadores, Universidad Católica e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.

O Flamengo vem de derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, em Curitiba. Paulo Sousa poupou jogadores e, após boas atuações contra São Paulo e Palmeiras, o time foi muito mal em Curitiba. A Católica, por sua vez, está em situação delicada tanto no campeonato nacional quanto na Libertadores, tanto que demitiu treinador no último dia 18 após derrota por 1 a 0 para o Huachipato. Transmissão: Facebook Watch e Espn. Tempo Real: o ge acompanha todos os lances (clique aqui). Universidad Católica – técnico: Rodrigo Valenzuela (interino) A Universidad Católica segue em dificuldades no Campeonato Chileno. Atualmente ocupa a nona colocação, com 13 pontos de 33 possíveis. Vem de empate por 1 a 1 com o Colo Colo, no último domingo, e não vence há três rodadas na competição nacional. Uma derrota para o Flamengo na Libertadores pode complicar sua situação, já que soma três pontos em dois jogos e só atuará mais uma vez como mandante na fase de grupos. O clube busca um novo treinador após ter demitido o argentino Cristián Paulucci. Rodrigo Valenzuela dirige o time interinamente e fez sua estreia no empate com o Colo Colo. Provável escalação: Pérez: Rebolledo, Astaburuaga, Parot e Cuevas; Leiva e Gutiérrez; Orellana; Fuenzalida, Zampedri e Tapia Quem está fora: Ampuero, Lanaro e Paz. Flamengo – técnico Paulo Sousa David Luiz virou desfalque de última hora do Flamengo, que o liberou para resolver questões pessoais. Com isso, Pablo, que estreou bem contra o Athletico-PR, deve ser mantido no time titular para formar zaga com Willian Arão e Filipe Luís. Filipe, Everton Ribeiro e Gabigol, poupados contra o Furacão, retornam à equipe. Ayrton Lucas, Matheuzinho e Rodrigo Caio, já em fase final da transição física e já livre de suas respectivas lesões, ficaram no Rio de Janeiro. Provável escalação: Santos (Hugo), Willian Arão, Pablo e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol. Quem está fora: David Luiz (questões pessoais), Fabrício Bruno (contusão no pé esquerdo), Gustavo Henrique (iniciando transição após lesão no quadríceps), Vitinho (recuperando-se de lesão na coxa direita) e Matheus França (recuperação de fratura na fíbula da perna direita). Árbitro: José Argote (Venezuela)

José Argote (Venezuela) Assistente 1: Carlos López (Venezuela)

Carlos López (Venezuela) Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)