Uso de máscaras em locais fechados não será mais obrigatório no Acre, diz secretária

Está na Casa Civil um entendimento do Comitê Estadual de Combate à Covid-19 que pede a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras também em espaços fechados.

A informação foi dada ao ContilNet nesta terça-feira (19) pela secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano.

“Já avaliamos e está em análise na Casa Civil esse entendimento. Ainda essa semana o decreto será publicado”, destacou Mariano.

O último decreto publicado pelo executivo, em março, previa que o uso de máscaras era exigido em locais fechados – o que será alterado nos próximos dias.

“Estamos vendo os números diminuírem significativamente e isso tem nos dado muita esperança”, continuou.

Ainda com a suspensão da obrigatoriedade, a orientação da Sesacre é que pessoas com comorbidades e com sintomas de gripe ou resfriado permaneçam usando a proteção.