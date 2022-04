Vacinação contra a Gripe e o Sarampo: em Sena, Dia D será neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, por intermédio do setor de imunização realizará neste sábado (30), o dia D da campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. Nesse sentido, mesmo sendo um sábado, todas as unidades básicas de saúde estarão abertas no horário compreendido entre 8 horas da manhã às 17 horas.

Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização alerta para a importância da vacina. “No final do ano passado, houve um surto de gripe no Brasil. Aqui em Sena, o Hospital João Câncio Fernandes ficou lotado, por isso, é muito importante a prevenção. Com relação ao sarampo, não há casos confirmados em Sena e é exatamente para manter a cidade nesse patamar que a vacinação é fundamental”, destacou.

Estão aptos a receberem as doses da vacina contra a gripe: Idosos, gestantes, puérperas, professores, trabalhadores da saúde, trabalhadores do sistema prisional, indígenas, policiais civis, policiais militares, policiais federais e crianças de 6 meses a menores de cinco anos.

Com relação ao sarampo, devem ser vacinadas crianças de 6 meses a menores de cinco e os trabalhadores da saúde.