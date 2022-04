Vagas: ContilNet separa as melhores para Rio Branco nesta quinta-feira

O site Linkedin divulgou diversas vagas para algumas áreas na capital, sendo estas: instrutor de aprendizagem, assistente de loja, assistente de marketing, terapeuta ocupacional e técnico em edificações.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com. Para se candidatar à vaga, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

Instrutor de aprendizagem: Superior completo em administração (com especialização em recursos humanos ou áreas educacionais), gestão comercial, agronegócio, gestão da produção, comunicação social, gestão de recursos humanos, serviço social, logística e/ou áreas de tecnologia; sólida experiência em condução de treinamentos. Forte identificação com a área de responsabilidade social e atuação com jovens e mais. Saiba mais sobre a vaga.

Assistente de loja: Ensino Médio completo; gostar de atendimento ao público; identificação com moda. Encantar os clientes no processo de vendas, atendendo e auxiliando sempre que necessário; atuar junto ao cliente no processo de finalização da compra e mais. Veja a vaga.

Assistente de marketing: Ensino Superior completo ou em andamento nos cursos de comunicação, marketing, jornalismo e afins; experiência mínima de 06 meses na função; conhecimento em Pacote Office e redes sociais; habilidade nos processos administrativos, financeiros, fotografia e filmagem. Apoiar as ações de lançamento de produtos, realizando pesquisas para identificar o perfil do consumidor e mais. Veja mais.

Terapeuta ocupacional: Formação em Terapia Ocupacional; disponibilidade de horário; atenção e organização; atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional e mais. Verifique a vaga.

Técnico em edificações: Curso técnico em edificações; Possuir CREA; conhecimentos em Autocad; possuir registro do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais); ter NR35; elaborar layouts arquitetônicos; coordenar cronogramas de obras, trabalho em equipe, demonstrar capacidade de negociação, demonstrar visão espacial e mais. Veja a vaga.