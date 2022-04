Vagas: ContilNet separa as melhores para Rio Branco nesta sexta-feira

O site Linkedin publicou nesta sexta-feira (22), vagas para diversas áreas na capital, sendo estas: assistente de loja, assistente de marketing, gestor comercial, consultor técnico de vendas, analista de marketing digital, técnico em edificações, terapeuta ocupacional.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

Assistente de loja: Ensino Médio completo; gostar de atendimento ao público; identificação com moda; encantar os clientes no processo de vendas, atendendo e auxiliando sempre que necessário; atuar junto ao cliente no processo de finalização da compra; recebimento de valores, realizar a abertura e fechamento de caixa e mais. Verifique a vaga.

Assistente de marketing: Ensino Superior Completo ou em andamento nos cursos de comunicação, marketing, jornalismo e afins; experiência mínima de 06 meses na função; conhecimento em pacote office e redes sociais; habilidade nos processos administrativos, financeiros, fotografia e filmagem e mais. Verifique a vaga.

Gestor comercial: Com no mínimo 02 anos de experiência em gestão de time de vendas; acompanhamento dos indicadores e gestão para superar os resultados; incansável na busca de resultados; disposição para ajudar; facilitar o processo de vendas; habilidade de negociação e mais. Verifique a vaga.

Consultor técnico de vendas: Ensino Médio completo; desejável graduação completa ou em andamento; afinidade com pacote office (especialmente excel); seja aberto a utilização de novas tecnologias; desejável vivência com o sistema protheus/totvs; desejável experiência na área de vendas de peças para máquinas de construção e agrícola e mais. Verifique a vaga.

Analista de marketing digital: Ensino superior completo; Excel intermediário; Software ERP; Google Analytics, Google Ads; Facebook Ads; Instagram Ads e mais. Verifique a vaga.

Técnico em edificações: Curso Técnico em Edificações; possuir CREA; conhecimentos em Autocad; possuir Registro do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) e mais. Verifique a vaga.

Terapeuta ocupacional: Formação em Terapia Ocupacional; disponibilidade de horário; atenção e organização; atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional; realizar diagnósticos específicos; analisar condições dos pacientes; orientar pacientes e familiares; desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida e mais. Verifique a vaga.