Vagas em Home Office: ContilNet separa as melhores para Rio Branco nesta quarta-feira

O site Trabalha Brasil disponibilizou vagas em home office, ou sistema de trabalho remoto, para diversas áreas na capital, sendo estas: assistente comercial, representante, analista de meio ambiente, vendedor, consultor de vendas, web designer, promotor e analista fiscal.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.trabalhabrasil.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-me grátis”.

Confira as especificidades das vagas:

Assistente comercial: Ensino médio completo. experiências anteriores com vendas ativas. Ter atuado em lojas de crédito. Formação acadêmica requerida: médio ou completo e mais. Verifique a vaga.

Representante: Representante para segmento etiquetas recrutamento, ter experiência com vendas, uma ótima comunicação e se dá bem com todos que estão a sua volta. Outros pré-requisitos são: possuir empresa de representações e possuir carteira de clientes atualizada. Verifique a vaga.

Analista de meio ambiente: Responsável pela elaboração, mapeamento de processo, procedimentos e indicadores para todos seus produtos; desenvolver e implementar sga de forma que o meio ambiente seja uma unidade de negócios e o sga seja certificado na iso 14001. Mapear as emissões, gerenciar o bloco e reduzir a pegada de carbono no aeroporto, gerenciar projetos vinculados ao tema e mais. Verifique a vaga.

Vendedor: Seja nosso representante em sua cidade. Somos uma agência de marketing digital (guia do bairro net br). Você pode trabalhar nas horas vagas ou fazer desta oportunidade sua renda principal para comercializar publicidade online. Benefícios: 20% de comissão sobre o valor do anúncio e mais. Verifique a vaga.

Consultor de vendas: Este profissional atuará no atendimento e venda de produtos da loja e site através dos nossos canais você tem habilidade com metas e gosta de desafios, vem ser muito você aqui na c&a! Formação acadêmica: Ensino médio e mais. Verifique a vaga.

Web designer: Desenvolvimento e manutenção de aplicações web; realizar a manutenção e criação de novas funcionalidades; experiência prévia nas linguagens informadas e mais. Verifique a vaga.

Promotor: O assistente de atendimento irá apoiar a área de negócios da agência no atendimento aos associados e clientes, prestando informações relacionadas aos produtos e serviços do Sicredi. Realizará também atividades administrativas, operacionais e de apoio no autoatendimento, visando um atendimento ágil e eficiente, a efetivação de negócios e o cumprimento das metas estabelecidas e mais. Verifique a vaga.

Analista fiscal: Atuar na apuração e declaração de impostos diretos e indiretos, realizando escrituração fiscal;escriturar os livros de registro do icms;efetuar o requerimento de solicitação de autorização para impressão de notas fiscais e mais. Nível técnico. Verifique a vaga.