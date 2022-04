Valor do Auxílio Brasil pode aumentar nos próximos meses?

Desde o fim de 2021, as famílias de baixa renda aprovadas no Auxílio Brasil estão recebendo parcelas mínimas de R$ 400 por mês. O piso foi garantido pela medida que cria o “benefício extraordinário”, mas esse valor pode sofrer mudanças em breve.

Leia mais: Auxílio permanente de R$ 400: Todos os inscritos no CadÚnico terão direito?

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, existe a possibilidade de aumento, mas ele não será muito grande. Na visão da ala governista do Congresso Nacional, o benefício deve ser mantido no patamar atual.

A implementação da Medida Provisória (MP) que cria o complemento para o programa se tornou possível após a aprovação da PEC dos Precatórios. Com ela, as verbas necessárias para que as famílias recebem pelo menos R$ 400 por mês até dezembro de 2022 fora garantidas.

Novidades na próxima semana

O tema deve ser votado no Congresso na próxima terça-feira, 26. Atualmente, ele conta com cerca de seis dezenas de propostas de mudanças nos valores, incluindo algumas que elevam o benefício para R$ 600.

Mas há grandes chances de que um aumento como esse não ocorra, já que Lira defende responsabilidade fiscal na votação.

“Isso vai ser tratado com todas as possibilidades de se manter o valor. O risco de aumentar sempre tem, não fizemos discussões sobre isso, mas é um valor que já tem sido pago há três, quatro meses. Espero que tenhamos responsabilidade sobre isso”, disse o presidente da Câmara.

“Vai ser uma votação disputada na possibilidade da polarização de esquerda e direita. Acima de tudo, temos que ter responsabilidade. O Renda Brasil já veio inovando, saiu de R$ 90 para R$ 400 e um teto que vai até R$ 852, um número bastante significativo, apesar de não do tamanho que a população merece”, completou.

O prazo para que a MP do Auxílio Brasil seja votada vai até o dia 16 de maio.