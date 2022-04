“Vamos dar a maior votação proporcional a seu pai, se Deus quiser”, diz Márcia Bittar a Flávio Bolsonaro

Cumprindo agenda no Acre, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conheceu nesta terça-feira (26) os integrantes locais do Partido Liberal e foi recebido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O evento inicial, que aconteceu no gabinete da pré-candidata ao Senado da legenda, Márcia Bittar, foi o pontapé inicial da agenda de Flávio.

Participaram do encontro, além dos senadores Flávio e Marcio Bittar (UB-AC), e pré-candidata ao Senado Márcia Bittar: a presidente regional do PL, Kely Pessoa; primeiro-secretário do PL, dr. Valdir Perazzo; além de integrantes das chapas proporcionais do partido e membros da imprensa.

Durante fala, Márcia Bittar agradeceu o apoio do senador e afirmou que, se depender do partido, o presidente terá, nesta eleição, novamente a maior votação proporcional pelo estado.

“Que honra receber aqui esse senador ilustre, homem precioso. Essa terra ama teu pai. Se Deus quiser, vamos dar a maior votação proporcional a ele”, disse.

Flávio elogiou as chapas da legenda e brincou com o prazo apertado que a legenda teve para montá-la: 10 dias. “Só perderam pra mim”, disse, arrancando risos dos presentes. Flávio lembrou os problemas que teve de resolver pelo Rio de Janeiro. “Preciso parabenizar as chapas. Já fui quatro vezes deputado e vejo aqui uma boa diversidade e capilaridade: isso é bom. Márcia Bittar no Senado terá peso”.