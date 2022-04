Veja a posição dos donos da Globo entre os mais ricos

A lista ‘The Richest People in the World’ (As pessoas mais ricas do mundo), da revista americana ‘Forbes’, revela a fortuna dos três principais herdeiros da Globo.

Roberto Irineu Marinho, 74, e seus irmãos João Roberto, 68, e José Roberto, 66, têm cada um 2 bilhões de dólares, cerca de R$ 9,3 bilhões na cotação de hoje.

No ranking de 2021, eles tinham individualmente 1,8 bilhão de dólares. Agora, estão em 22º lugar entre os mais ricos do Brasil e ocupam a posição 1513 entre os bilionários de todo o planeta.

Os Marinhos superaram o dono da CNN Brasil, Rubens Menin, 66 anos, que caiu de 2,2 bilhões de dólares no ano passado para 1,2 bilhão. Ele era o 1444º mais rico do mundo e agora está na 2324ª colocação.

Não aparecem no levantamento da ‘Forbes’ Silvio Santos (SBT), Edir Macedo (Record TV), a família Saad (Band) nem Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho (RedeTV).