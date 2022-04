Veja os 50 itens que mais subiram nos 12 meses até abril

A inflação segue sem dar trégua, e já acumula alta de 12,03% em 12 meses até abril, segundo dados do IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial.

Com menor peso na inflação – mas maior no bolso dos mais pobres – os preços de alguns alimentos também seguiram em disparada. A alta da cenoura chegou a quase 200% no acumulado em 12 meses, enquanto o tomate subiu 117% no mesmo período.