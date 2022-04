Veja quem são os jogadores mais valiosos do Campeonato Brasileiro

Os números são do Transfermarkt, site especializado nos números do mercado da bola. Aos 25 anos, Gabriel é o ídolo de uma nova geração vitoriosa do Flamengo, tendo conquistado uma Copa Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil e três Estaduais. O atacante desembarcou na Gávea em 2019, em um acordo por empréstimo com a Inter de Milão. No ano seguinte, os cariocas desembolsaram 18 milhões de euros (R$ 83,5 milhões, na cotação da época) para assinar em definitivo com o jogador por cinco anos.

