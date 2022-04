Vereador Charmes questiona retirada da usina de asfalto de Sena: “Levaram sem nos avisar”

A usina de asfalto de Sena Madureira, adquirida por meio de uma emenda do então senador Gladson Cameli, hoje governador, não está mais sob o domínio da Prefeitura. De acordo com o vereador Charmes Diniz (PP), a mesma foi retirada do município sem que os vereadores acompanhassem tal retirada.

Com maioria absoluta na Câmara, o prefeito Mazinho Serafim (União Brasil), conseguiu aprovar um Projeto cedendo a usina para uma empresa que fará a recuperação da BR-364. Em troca, a referida empresa fornecerá mensalmente 50 toneladas de asfalto para Sena Madureira.

“Decorre que esse projeto tem vários artigos e alguns deles não estão sendo obedecidos. Um deles versa que a Câmara participaria do ato de entrega da usina para a empresa e isso não aconteceu. Além disso, até agora a Prefeitura não repassou à Câmara o termo de cessão. Isso nos preocupa”, enfatizou o parlamentar.

Charmes Diniz acrescentou: “Não sabemos se a primeira remessa de asfalto já chegou e nem para onde levaram a usina. Precisamos desses esclarecimentos”.

A usina de asfalto estava instalada em frente ao presídio Evaristo de Moraes.