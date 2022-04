Vereador diz que RBTrans só tem 9 agentes para fiscalizar mototaxistas irregulares e sugere solução

Diversos mototaxistas estiveram na manhã desta terça-feira (26) em frente à Câmara Municipal de Rio Branco, em protesto contra os chamados “pirangueiros”, que são os mototaxistas que estão irregulares.

Na semana passada, eles foram recebidos pelos vereadores e denunciaram a falta de fiscalização. Na tribuna, o vereador Samir Bestene disse que foi até a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) para cobrar providências. “A estrutura lá [RBTrans] é muito pequena, são apenas nove agentes para fiscalizar esses pirangueiros”, disse.

Para tentar solucionar o caso, Bestene sugeriu, por meio de um anteprojeto de lei apresentado, um convênio entre a RBTrans, Detran e polícias Civil e Militar, “Para que haja uma fiscalização maior com os mototáxis que estão regularizados. A gente vê a luta dos mototáxis, acompanha todas as taxas, tributos que pagam para estarem regulares, circulando no município e infelizmente, pela quantidade agentes que temos, não há condição de fiscalizar os pirangueiros”, justificou.