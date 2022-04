Vereador Elvis Dani visita ribeirinhos e anuncia a realização da Copa de Futebol do Caeté

Acompanhado do secretário-geral do União Brasil no Acre, Jairo Cassiano e do radialista Miguel Silva, o vereador Elvis Dany (PP), visitou durante dois dias os moradores de algumas comunidades do rio Caeté, sendo no sábado de aleluia e no domingo de páscoa. Na ocasião, o parlamentar ouviu as demandas dos ribeirinhos para que, posteriormente, possa apresentá-las aos setores competentes.

Além disso, Elvis Dany juntamente com Jairo Cassiano anunciaram a realização da Copa de futebol de campo do Caeté. “Essa era uma reivindicação dos moradores e estamos aqui para dar todo o apoio necessário. O incentivo ao Esporte é imprescindível, especialmente para quem mora na zona rural. Quanto às demais demandas que surgiram, iremos levá-las aos devidos setores. É com esse formato que estamos trabalhando, buscando defender os interesses da população. Participamos também de uma missa e culto. Levamos nossa atenção e esperança de dia melhores. Grato a esta comunidade pelo acolhimento e carinho demonstrado”, salientou.

Elvis Dany demonstrou satisfação, ainda, com a construção do Porto do Caeté que se encontra em andamento. Tal reivindicação foi feita por Jairo Cassiano e o vereador junto ao deputado federal Alan Rick que destinou grande parte dos recursos para o projeto. O governador Gladson Cameli abraçou a causa também e hoje a obra é uma realidade. “O porto do Caeté vai atender centenas de moradores. Fica o nosso agradecimento ao deputado Alan Rick, ao governador Gladson Cameli e a todos que apoiaram essa empreitada. Quem ganha é a comunidade”, finalizou.

Além do Caeté, Elvis Dany já cumpriu agenda também em outros rios de Sena Madureira.

Fotos: cedidas