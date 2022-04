Vice-diretora de escola chama tenente da PMDF de “cagão”. Ouça

De acordo com o relato do oficial, os desentendimentos ganharam contornos mais agressivos depois de uma confusão ocorrida nas dependências da instituição de ensino. O tumulto envolveu a condução de um aluno que desrespeitou os policiais, o que caracterizou infração de situação análoga a desacato.

Irritada, a mãe do estudante esteve na escola xingando os PMs, dando dedo, fazendo gestos obscenos, afirmando que iria fazer manifestação contra a presença da PMDF no centro educacional e que chamaria traficantes da cidade para invadir o estabelecimento de ensino. Ela não foi presa, segundo os policiais, porque a vice-diretora a retirou do local em seu veículo particular.

Ouça vice-diretora chamando tenente da PM de “cagão”:

“Poderoso chefão”

Na ocorrência registrada na Polícia Civil, o tenente apresentou prints, aúdios e vídeos. Segundo o oficial, a vice-diretora ainda ameaçou “pedir sua cabeça” e o chamou de “poderoso chefão” e “bam bam bam”. De acordo com o PM, existem várias denúncias de pais de alunos no Conselho Tutelar, no mesmo sentido, contra a mesma profissional de educação.

O tenente revelou que, em um período de dois meses, na mesma escola, foram registradas 2,4 mil advertências, 18 suspensões e 15 ocorrências policiais. Na maioria houve apreensões de facas, facões e punhais.

Procurada pela coluna, a Secretaria de Educação afirmou que o modelo das escolas cívico-militares já está consolidado com sucesso no Distrito Federal. São 11 unidades de ensino contempladas na gestão compartilhada entre as secretarias de Educação e de Segurança Pública e outras quatro com o Ministério da Educação. Casos pontuais são averiguados pelas pastas para adoção de providências cabíveis a cada situação.