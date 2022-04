VÍDEO: assaltantes fazem oração durante fuga da polícia

No vídeo, é possível ver o momento em que o infrator que conduzia a caminhonete atropela um policial, enquanto os militares armavam um cerco na BR-364 para tentar parar os criminosos. De acordo com o boletim de ocorrências, a caminhonete chegou a atingir a perna do militar, que teve uma fratura em um dos dedos do pé direito.

Os assaltantes continuaram em alta velocidade pela rodovia, momento em que os policiais começam uma perseguição contra os criminosos.

Para tentar pará-los, os militares começaram a disparar e segundo o boletim, o “intuito era acertar os pneus da caminhonete”, mas em seguida, os criminosos revidaram.

Ao chegar na região central de Ariquemes, os assaltantes perderam o controle do veículo e invadiram o canteiro central da Avenida Capitão Silvio. Eles bateram em uma palmeira e caíram em uma vala.