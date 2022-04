Vídeo: Ciro Gomes é hostilizado por bolsonaristas em feira agrícola

Vídeos obtidos pela coluna mostram Ciro sendo “vaiado” e chamado de “vagabundo”. A maioria das ofensas foram proferidas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que gritavam a palavra “mito” repetidamente.

Em um determinado momento, um homem se aproxima do presidenciável do PDT com um celular e tenta provocá-lo. O rapaz acabou sendo afastado por um assessor do pedetista.

À coluna, a assessoria de imprensa de Ciro relatou que bolsonaristas provocaram e tentaram agredir o ex-ministro, o qual teria sido ainda chamado de “nordestino de merda”.