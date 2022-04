Vídeo: ‘Índia do Iaco’ relembra ensaios e faz homenagem a vó e todos indígenas de Sena Madureira

Siga meu Instagram: @douglasricher.

A influencie acreana Alzeli Nascimento, mais conhecida como a “Índia do Iaco”, usou seu Instagram para homenagear os povos indígenas nesta terça-feira (19).

Na legenda do feed, a “Índia do Iaco”, deixou uma homenagem aos povos indígenas do Acre e Brasil, também a sua vó Celina, suas bisavós, todos indígenas do Rio Iaco. Veja a mensagem: “Os índios são nossas raízes e agradecemos seus ensinamentos com muito respeito pela sua cultura, sabendo que ainda temos muito a aprender. A minha avó e meus bisavós todo meu respeito, parabéns a todos os índios do Brasil.”

Assista os vídeos da influencer em homenagem aos povos indígenas: