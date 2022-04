Vídeo: mãe de editor da Globo esfaqueado sonhou 2 dias antes do crime

Mãe do jornalista Gabriel Luiz, editor da TV Globo Brasília esfaqueado na última quinta-feira (14/4), a empresária Cacia Attias afirmou, neste sábado (16/4), ter sonhado com um anjo que tinha a asa ferida dois dias antes do crime ocorrido no Sudoeste.

“Dois dias antes de acontecer, eu sonhei que um anjo tinha caído na minha varanda com a asa ferida e eu queria ajudá-lo a voltar a voar. Foi um sonho muito real, mas na hora a gente não sabe o que significa”, disse.

Moradora do Canadá, Cacia passava alguns dias em Natal, no Rio Grande do Norte, e estava com passagem marcada para retornar ao país no dia 14, justamente a data do crime brutal. Ela conseguiu um voo para Brasília na noite de sexta-feira (15/4).

Contudo, ela contou que decidiu alterar a data da passagem antes mesmo de tomar conhecimento do esfaqueamento. A intenção era poder ficar mais tempo no Brasil e conseguir aproveitar o filho.

“Meu voo estava marcado para o Canadá e aí, a gente não sabe como explicar isso, eu havia mudado a data para poder vê-lo, mas nunca pensei que fosse passar por uma situação assim”, continuou.

Quadro estável

Cacia também tranquilizou sobre o quadro de saúde de Gabriel Luiz, que tem respondido bem ao tratamento recebido no Hospital Brasília, unidade particular do Lago Sul onde está internado na unidade de terapia intensiva (UTI).