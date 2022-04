WhatsApp testa nova função para status ‘visto por último’; veja detalhes

Além disso, entre as novas funções estariam ainda algumas mudanças às configurações de privacidade da foto e da bio dos usuários. Ainda não há previsão e/ou certeza sobre o lançamento da novidade na versão estável do app

O “Visto Por Último” é um recurso do WhatsApp que mostra o horário do último acesso do usuário no mensageiro. Por questões de segurança e privacidade, muitos usuários optam por ocultar essa informação de todos os amigos ou desconhecidos. Com a nova ferramenta, será possível escolher para quais pessoas, entre seus contatos, o status não será exibido.