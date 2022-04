Xuxa descobre que namorado tinha outra e admite que estava sendo enganada: “Escondeu”

Xuxa Meneghel já viveu diversos relacionamentos. Atualmente, a apresentadora namora Junno Andrade há uns anos. No entanto, o início da relação se deu de forma nada convencional.

Dessa forma, em recente participação no programa Eliana, do SBT, a Rainha dos Baixinhos deu detalhes sobre como começou o namoro com Junno e entregou que ele era comprometido. “Eu dava em cima dele. Até já perguntei se ele namoraria uma fã, porque eu era fã dele. Ele era noivo, mas não falava“, revelou.

No entanto, Xuxa não desistiu de seu alvo. Sendo assim, anos depois, ela voltou a investir no rapaz e resolveu tomar atitude. Sendo assim, a apresentadora resolveu ligar para ele. Na ligação, porém, Junno recusou prolongar a conversa e disse que depois ligava já que, naquele momento, estava com a filha, Luana Andrade.

“Bom que ela entendeu e gostou“, disse Junno Andrade em conversa com a Eliana. Em seguida, foi a vez de Xuxa justificar sua insistência mesmo sabendo que o rapaz era noivo. “Eu me apaixonei porque eu sabia que ia pegar um homem de verdade, que coloca a família em primeiro lugar. Não era só sexo, não era só uma transa“, garantiu.

Xuxa Meneghel coloca namorado em saia justa

Por fim, a relação avançou e Xuxa admitiu que fez algumas perguntas para o companheiro. “Eu fiz todas aquelas perguntas necessárias, se ele fumava, bebia“, revelou a apresentadora.

Além disso, a mãe de Sasha Meneghel entregou que fez com que Junno Andrade passasse por diversas situações constrangedoras no início do namoro. O objetivo era colocar o rapaz em saia justa. Ela dava em cima dele, o contava, mas o famoso não correspondia enquanto ainda estava vivendo um outro relacionamento.

Mas, pelo visto, Xuxa conseguiu insistir tanto que, no fim, o namoro com Junno Andrade de fato aconteceu e os pombinhos estão juntos até hoje.