Zucatelli entra no lugar de Gottino, para jornal ao vivo e anuncia morte de famosa: “A tiros”

Nesta sexta-feira (22), na última edição do Balanço Geral SP, convocaram Celso Zucarelli para substituir Reinaldo Gottino na Rede Record. Desse modo, ele trouxe uma notícia triste a respeito de uma famosa, que foi encontrada morta nesta manhã.

Em resumo, se trata de Aline do Borel, influenciadora e cantora, encontraram já sem vida na praia do Dentinho, em Araruama, no RJ. Ela tinha apenas 28 anos. Segundo informações da emissora, a jovem foi morta após ser baleada com dois tiros.

Em seguida, no Balanço Geral SP, Celso Zucarelli pausou o noticiário para confirmar a lamentável notícia sobre Aline. “A gente vai ao vivo pro Rio de Janeiro, falar sobre o caso chocante da Aline do Borel, famosa cantora, influenciadora que foi morte a tiros e encontrada em uma praia”, começou.

Em suma, o âncora que estava cobrindo Gottino, que estava de folga, iniciou o link com uma repórter da Record. A profissional estava na frente da delegacia que tratava do caso.

De acordo com a repórter, não havia sido feita uma identificação ainda pela polícia sobre o que ocorreu antes da tragédia. Ela ressaltou que Aline do Borel sofria depressão e fazia tratamento psiquiátrico.

Zucarelli anuncia morte de Aline do Borel; relembre a carreira

Sendo assim, vale lembrar que o sucesso de Aline do Borel se deu com músicas como “É Cansativa a Vida do Crente” e “Vacilei Pô, Tô Ciente!”. No entanto, ela fez fama através dos vídeos de memes que viralizaram, com seu carisma e humor.

Além disso, ainda em 2019, a cantoa fez uma aparoção como convidada no “Programa da Maísa”, já extinto do SBT. Nessa ocasião, Aline do Borel posou com Maísa no Instagram.

Dessa forma, a apresentadora lamentou a perda através das redes. “Lembraremos dela sempre com muito carinho. Aline, obrigada pelos sorrisos, Descanse em paz”, escreveu ela.