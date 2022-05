106 anos da PM no Acre: Corrida Pedestre ocorrerá nesta sexta-feira, em Sena Madureira

O 8º Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira vem colocando em prática desde a última segunda-feira (16), uma programação alusiva aos 106 anos de existência da Polícia Militar no Estado do Acre.

A programação foi aberta com um culto ecumênico na Primeira Igreja Batista do Bosque (PIBB). Já na quarta-feira, houve a natação e nesta sexta-feira (20), será promovida a corrida pedestre Tiradentes com largada às 16 horas da Praça 25 de setembro.

Ao acompanhar de perto o desfecho da natação, a Tenente Ivanise Pontes destacou o empenho da equipe na preparação do evento e agradeceu o comprometimento de todos. “Quem vê apenas o resultado final, nem imagina o sacrifício do caminho percorrido. Desta forma, deixo registrada a minha gratidão e respeito a esta equipe super comprometida que me ajuda desde o primeiro dia e faz a coisa acontecer.

Minha continência individual a todos os competidores e minha admiração e respeito aos que superaram seus próprios limites e chegaram ao pódio”, frisou.

CONFIRA O RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO

Dia 20: Corrida Tiradentes, com a largada na Praça 25 de setembro

Dia 21: Vôlei de areia, às 8 horas, na Associação da PM; Futvôlei, às 15 horas, na Associação da PM; Missa de Ação de graças, às 19 horas, na igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição

Dia 22: Torneio de sinuca, às 8 horas da manhã, na Associação da PM; Torneio de dominó, às 8:30 horas, na Associação da PM; Tênis de mesa, às 14:30 horas, na Associação da PM; Competições infanto-juvenil, às 8:30 horas, na Associação da PM

DIA 23: Formatura, às 7 horas, no Quartel da Polícia Militar