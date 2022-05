12 horas de PVT, musical e mais: ContilNet separa as melhores opções de lazer no Giro Cultural

O fim de semana está chegando, já “sextou” para muita gente, e com isto vem também o momento de diversão com a família e os amigos. Sendo assim, o ContilNet separou para você as melhores opções de lazer. Confira!

A equipe PVT celebra 10 anos com uma festa eletrônica do jeito que o acreano gosta! A PVT acontece neste sábado (7), no estacionamento do Estádio Arena Acreana, com diversas atrações. Se ainda não adquiriu seu ingresso, ainda dá tempo, pois nesta sexta-feira (6), teve virada de lote.

O Teatro Candeeiro traz para Rio Branco a montagem do musical “Liberdade, Liberdade”, de Millôr Fernandes e Flávio Rangel. O musical leva cada espectador a questionar sua definição de liberdade, quando conhece a ausência dela. A liberdade não é algo que será ditado o que é, mas o espectador será levado a refletir sobre ela.

Neste final de semana, a Feira Geek será realizada no Sesc Bosque, com entrada gratuita e diversas atrações e lojas confirmadas, além do Desfile de Cosplayers, entre 12h e 19h30.

A Quadrilha Junina Explode Coração realiza o 1º Arraiá das Emoções, neste sábado e domingo, a partir das 18h, na Pracinha do Tancredo Neves, ao lado da Escola Ismael Gomes de Carvalho. Haverá diversas atrações, incluindo bingo, com cartela no valor de R$10,00.