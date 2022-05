1,8 milhão de brasileiros podem começar a receber o Auxílio Brasil

A quantidade de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza no Brasil cresceu 11,8%. Essa parcela da população inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) atualmente corresponde a 17,5 milhões de famílias, contra 15,7 milhões no fim de 2021.

Considerando os dados colhidos desde o início da pandemia, o aumento é ainda mais surpreendente. Em março de 2020, eram 13,5 milhões de cadastrados nesse grupo.

O aumento do número de brasileiros em vulnerabilidade reforça a necessidade de ampliação do programa Auxílio Brasil. O maior programa de transferência de renda do país hoje atende cerca de 18,06 milhões, mas o número também inclui cidadãos em situação de pobreza.