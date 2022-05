3ª Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial inicia nesta quinta-feira

A terceira edição da Conferência Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Compir) tem início nesta quinta-feira (19), no Anfiteatro Garibaldi Brasil, localizado na Universidade Federal do Acre (Ufac), com o tema “Enfretamento ao racismo e às outras formas correlatas de Discriminação Étnico-raciais e de Intolerância Religiosa: Política de Estado e Responsabilidade de Todos Nós”, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

O evento, com início nesta quinta-feira, segue até a sexta-feira (20), com programação extensa. No primeiro dia, a Compir inicia às 8h e segue até às 17h, com intervalo de duas horas para almoço. Na sexta-feira, a Conferência inicia às 8h e termina às 12h.

O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas no local.

Confira a programação: