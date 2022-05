45 anos de Mâncio Lima: Gladson participa de final do Rodeio ao lado das realezas country

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

O Governador do Acre, Gladson Cameli usou suas redes sociais para parabenizar o município de Mâncio Lima, que festeja 45 anos nesta segunda-feira (30).

Na companhia do prefeito Isaac Lima, da Rainha do Rodeio Luciele Pinheiro, das princesas Raiane Lima e Cristiane Silva, o Governador participou da cerimônia de encerramento do Rodeio e acompanhou os bastidores do evento que marca as comemorações do aniversário do município. Na legenda das fotos, Gladson confirmou a sua presença hoje nas festividades de 45 anos do município.

Boa noite, meus amigos!

Cheguei hoje em Mâncio Lima para prestigiar o último dia do rodeio, que marca as comemorações do aniversário de 45 anos da cidade, celebrado amanhã, dia 30. 🎉 Uma festa linda! Do jeito que a gente gosta. 👏 Parabenizo o @isaaclimaprefeito pela programação show! Amanhã estarei no município novamente levando investimentos aos manciolimenses. 💙

Veja fotos:

Fotos: Reprodução/ Facebook