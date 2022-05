A Polícia Militar, por meio do 8° BPM em operação conjunta com a Polícia Civil lograram êxito na captura de um infrator ao longo do Bairro 2° Distrito na cidade de Sena Madureira.

Na ocasião, foi levantado a informação da localização do infrator, sendo o sucesso a operação policial.

Ato contínuo, o infrator foi levado à delegacia para os procedimentos cabíveis.