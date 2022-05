Os moradores de Sena Madureira que apreciam em suas mesas o mandi já podem adquirir o mesmo no mercado local. Na manhã desta quinta-feira (12), foram descarregados 800 quilos de mandi no mercado do peixe.

De acordo com o pescador Gean, o quilo está sendo vendido ao preço de 25 reais.

Essa é a primeira remessa de mandi que chega ao mercado de Sena para comercialização.