“A Prefeitura está sendo impedida de limpar ruas por ameaças de facções”, diz N. Lima

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador N.Lima, disse na sessão desta quinta-feira (12), que as equipes da Prefeitura de Rio Branco estão sendo impedidas de limpar as ruas da capital acreana por ameaças de facções criminosas. “A Prefeitura, senhores, está sendo impedida de limpar ruas. Por quem? Por facções. Na Cidade Nova, quero ver quem entra lá, Cidade do Povo, Caladinho, Aroeira”, pontuou.

A informação foi dada durante a votação de um requerimento de autoria do vereador Adailton Cruz, convocando para a sessão ordinária da próxima terça-feira (17), o secretário de Infraestrutura, Antônio Cid e José Assis, diretor da Emurb, para prestarem esclarecimentos sobre as manutenções e revitalizações das ruas do Programa Ruas do Povo. O município possui 607 ruas, divididas entre 17 bairros, que fazem parte do “Programa Ruas do Povo” e estão impedidas de receberem benefícios da gestão municipal por estarem judicializadas. O requerimento foi aprovado por unanimidade.

“O que tem que ser feito? A prefeitura tem, se não me engano, 18 procuradores. Agora, aprovamos uma assessoria jurídica, será que o Poder Público não pode fazer um documento no Ministério Público ou TJ para fazer o serviço sem tirar a responsabilidade dos vagabundos que deixaram como está aí?”, disse.