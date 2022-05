AC precisa difundir mais informações sobre produtos à base de cannabis medicinal, diz associação brasileira

Um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Canabinoides (BRCANN) mostra que as vendas de produtos à base de cannabis medicinal de importação mais que dobraram no Brasil no ano passado.

Foram concedidas 40.191 novas autorizações para importação, uma alta de 110% frente a 2020.

Conforme o levantamento, entre 2015 e 2021, foram concedidas 75.203 autorizações. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal somam 72,8% dos pedidos. Juntos, os dez Estados com mais autorizações respondem por 90% do total.

Conforme a entidade, Alagoas é o Estado com a menor média de autorizações do país, com 5,1 pacientes por 100 mil habitantes, seguido por Maranhão (7,3), Ceará (7,4), Pará (7,7) e Acre (7,8). “São territórios onde a informação sobre o potencial terapêutico dos canabinoides ainda é pouco difundida. Isso revela o quanto o setor tem potencial para crescer”, diz em nota o diretor-executivo da BRCANN, Tarso Araujo.

Atualmente, 15 produtos já têm aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para venda em farmácias, mas boa parte só deve chegar às prateleiras a partir do segundo semestre. A oferta ainda limitada tem levado os pacientes a recorrer às importações, indica a associação.

Com informações do site Valor Econômico.