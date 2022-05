De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), as temperaturas seguem em elevação em todo o Acre neste domingo (22).

A previsão para este dia é de céu claro a parcialmente nublado, com muito sol e calor, sem previsão de chuva em todo o Acre.

Em Rio Branco a máxima é de 31ºC e a mínima de 19ºC.