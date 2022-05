Acabou? Paulo André descobre fala de Jade Picon e termina com influenciadora

Mas, os dois estão fora da casa e todo mundo quer saber se vai dar namoro. De acordo com a página “Tretei Famoso”, os dois não estão mais juntos. Ao que parece, Paulo André teria ficado irritado ao ver algumas falas de Jade Picon falando que não queria ficar com o atleta aqui fora.

No entanto, no BBB 101, Jade Picon se mostrou que estava bem interessada no atleta e ate investiu um beijo nele. Os internuatas nao gostaram nada da atitude da famosa e comentaram que PA não merece alguem como ela. Veja.

“Da para perceber que a Jade só ficou com PA por interesse”, disse uma internauta, “todo mundo viu que Jade Picon não queria, só foi ver as informações de fora que foi correndo ficar com ele”, disse outra. “Paulo Andre não merece uma pessoa como a Jade, só ficou com ele por interesse”, comentou outra. “Jade Picon nunca quis algo com PA ficou com ele só para permanecer no jogo”, disse outra.

Jade Picon disse que não ficaria com Paulo André aqui fora

Após a sua eliminação, Jade Picon conversou com Rafa Kalimann e foi questionada sobre futuro com Paulo André. A famosa disse que os seus planos eram outros e que não tinha interesse de ficar com

Ele fora da casa.

Ele é uma pessoa que pensa da mesma maneira que eu. Você pode ver, a gente não fica grudado porque é do meu jeito e do dele também, por isso é perfeito. Só que não é alguém que: ‘Ah, quem sabe lá fora’. Não, isso não é nem uma opção pra mim. É alguém que eu quero ficar aqui dentro, lá fora vou ter um super carinho e tal, mas sem chances de namoro”.