Acidente entre carretas na BR-364 mata caminhoneiro prensado por toras de madeira

Um homem identificado por Paulo Marcos Lambrecht, de 37 anos, morreu atingido por madeiras que deslizaram para dentro da cabine do seu caminhão, em um acidente grave ocorrido na noite desta segunda-feira (23.05), no trecho da BR-364, em Várzea Grande.

No acidente, Paulo Marcos morreu instantaneamente

Uma carreta estava estacionada com problemas mecânicos, segundo informações preliminares, sem nenhuma sinalização, quando o caminhão dirigido pela vítima deu a seta para passar à esquerda, foi atingido na traseira por um outro caminhão carregado.

Com a batida, a madeira que o caminhão da vítima transportava, acabou entrando na cabine que ficou totalmente destruída, matando o condutor que bateu atrás. Policiais estiveram no local e a unidade do IML para translado do caminhoneiro. A polícia iniciou as vistorias para ver as reais causas da tragédia.