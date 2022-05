Acreana comemora aniversário de 50 anos em Campos do Jordão; confira

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A analista do tribunal de justiça do Acre e professora Alessandra Gonçalves Pinheiro, completou 50 anos nesta segunda-feira (23). A acreana resolveu comemorar o seu aniversário com uma viagem para Campos do Jordão.

Ao lado do esposo Francisco Carlos Pinheiro, família e melhores amigos, Alessandra está passando alguns dias na cidade turística aproveitando as baixas temperaturas da famosa ‘Suíça Brasileira’.

Nas redes sociais, a acreana está compartilhando registros de momentos da viagem paradisíaca. Entre os momentos, Alessandra compartilhou o registro da comemoração especial dos seus 50 anos, e agradeceu a todos pelas felicitações.

Em contato com a nossa coluna Douglas Richer, Alessandra compartilhou momentos íntimos da viagem e festa. Vem conferir tudo da nossa galeria de fotos: