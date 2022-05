Acreana é selecionada para programa internacional de Lideranças Indígenas

A indígena Maria Valdenice Silva de Souza, do povo Inu Kui Ni, de Mâncio Lima, no interior do Acre, foi uma das seis mulheres selecionadas para o Programa de Lideranças da Amazônia: Mulheres Indígenas Lideranças em Soluções Socioambientais, do Conservação Internacional, com um projeto sobre restauração florestal. O projeto tem o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino indígena na Amazônia.

De acordo com Valdenice, o processo de inscrição foi difícil, mas muito importante. “Eu tive o apoio de duas companheiras não indígenas, Paloma e Lívia, que me deram força. Eu aqui na aldeia achava impossível, porque minha conexão não dava e eu não tenho facilidade em usar o e-mail, mas nós fizemos reuniões online, onde eu passava todas as minhas informações para elas. Para minha inscrição, eu precisava responder perguntas, então eu escrevia em papel com pauta, tirava foto e mandava para elas”, conta.

Ao receber a notícia após um dia difícil, Valdenice conta não ter acreditado que havia sido uma das selecionadas. “Eu cheguei em casa e minha neta disse que tinha muitas mensagens no meu celular, mas eu não queria olhar, estava com dor de cabeça e tinha acabado de chegar da roça. Quando peguei o telefone, a primeira mensagem que vi foi de uma colega de Rio Branco me parabenizando. Eu não acreditei no início, mas depois comemorei muito”, lembra, emocionada.

Ainda sobre as amigas Paloma e Lívia, Valdenice explica que as considera como irmãs e mães, pois sempre estão disponíveis em momentos difíceis, além do marido, Paulo, que também foi um grande incentivador para inscrição do projeto no Programa. “Está sendo muito importante para mim o LabInter, da Universidade Federal do Acre (Ufac), por lá eu conheci a Paloma e a Lívia, que me ajudaram muito”, conta.

O Projeto

O projeto é sobre reflorestamento, porque segundo Valdenice, há uma grande quantidade de resíduos na aldeia, vindos do município. “Eu escolhi o reflorestamento, e como problema os resíduos. Eu vou trabalhar em duas escolas, com aproximadamente 150 anos, desde o ensino infantil até o médio. Vamos trabalhar com frutíferas e plantas medicinais”, explica.

Para Valdenice, o projeto é importante porque valoriza o trabalho e as ações dos indígenas que lutam para proteger o território, principalmente a floresta. “É uma gratidão tão grande. O projeto dá forças para nós continuarmos nossos sonhos e a melhor a qualidade de vida, além de proteger o território e também a fauna e a flora”, diz.

“Eu fiquei muito emocionada, eu vou completar 50 anos e luto desde minha juventude, eu sempre gostei de trabalhar com isso com a minha família e principalmente meu pai. Agora, o próximo passo do projeto são conversas com direção e alunos de escolas, que já iniciamos”, explica a participante do Programa.

Cronograma do Programa

Lançamento do Programa de Bolsas para o público: 21 de fevereiro

Inscrições: 21 de fevereiro a 21 de março

Perguntas e respostas (sessão aberta para diálogo): 07 de março, às 15h (horário de Brasília)

Revisão da proposta pelo painel de avaliação: 21 de março a 08 de abril

Seleção das Bolsistas: 11 a 22 de abril

Notificação às Bolsistas: 25 a 30 de abril

Início do Programa em 2022: 02 a 08 de maio

Término do Programa em 2023: 30 de junho 2023