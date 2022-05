Acreana festeja 15 anos ao lado de amigos de Tarauacá no México; saiba mais na coluna da Jackie

Luto

Nossa solidariedade aos familiares do empresário Maurício Lisboa, que faleceu na madrugada do dia 20, vítima de acidente de trânsito, em Florianópolis-SC, onde residia. A ex-esposa, Socorro Rodrigues, e os filhos Sinnara, Shalu, Dande e Joãozinho, que residem no Acre, foram para as cerimônias de despedida.

Ex-BBBs participam do lançamento da pré-candidatura de Lula

A ex-integrante do BBB Gleici Damasceno, vencedora da edição de 2020, participou, no dia 7 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo-SP, do evento de lançamento da pré-candidatura da chapa formada pelo ex-presidente Lula (PT) e pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), em que concorrerão à Presidência da República. Com muita alegria, ela celebrou a esperança em dias melhores para o Brasil com seus amigos Lula e Janja Silva. João Luiz Pedrosa e Arthur Picoli também estiveram presentes, além de artistas e políticos.

Casamento do Lula e Janja

No dia 18, o ex-presidente Lula (PT) volta a aparecer nos noticiários, na sua festa de casamento com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. O evento aconteceu em São Paulo, em cerimônia para 220 convidados. Cristina Stuckert, filha da querida Regina Lino e esposa do fotógrafo oficial de Lula, foi uma das convidadas e apareceu nas fotos ao lado da cantora Maria Rita. As fotos são de Ricardo Stuckert.

Bodas de turmalina em Dubai e Maldivas

A médica Thaysa Vilela e seu esposo Ronaldo Teixeira celebraram em grande estilo as bodas de turmalina. Com uma viagem dos sonhos às Ilhas Maldivas e Dubai, eles fizeram uma segunda lua de mel para marcar os 16 anos de casamento, assinalado no dia 6 de maio. Em Maldivas, ficaram hospedados no paradisíaco Hotel Anantara Kihavah, o predileto dos artistas e blogueiras. Os registros fotográficos são belíssimos.

Temporada de trabalhos em Milão e Firenze

Retornando da Itália, após três meses de trabalhos em collab com o escritório Simone Micheli Hero, a arquiteta Marlúcia Cândida foi recepcionada em Brasília pelo esposo Tião Viana, os filhos Mariá e Virgílio e o amigo Bento Marques, em um almoço oferecido pelo casal Cristina e Ricardo Stuckert e pelas irmãs Beth e Regina Lino, no dia 13.

Durante o almoço, o casal foi presenteado com um exemplar do livro “Povos Originários: Guerreiros do tempo”, de Ricardo Stuckert.

Três anos da Alugue Fest

Muitos anos de vida e mais sucesso para a empresa Alugue Fest – especializada em decoração de eventos -, pelos três anos de fundação, celebrados com uma bonita festa, no dia 7 de maio. Na foto, os anfitriões Gabriel Mascarenhas e Walisson Cosmiro, com as colunistas Cláudia Souza e Jackie Pinheiro, e a influenciadora digital Jéssica Ingrede.

Primavera na Europa

Pro dia nascer feliz o sorriso contagiante do advogado João Fernando Lobo, nos belos cenários de sua viagem de férias à Europa. Entre os destinos que ele escolheu, estão Portugal, Espanha e Itália.

Dra. Sandra Aguiar recebe premiação nacional

A médica Sandra Aguiar, franqueada local da Estetic Face, recebeu recentemente o Prêmio Top Of Mind – Qualidade Brasil, edição de 2020/2021, na categoria Dermatologia, por sua excelente atuação nessa área. O prêmio é realizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa de Opinião Pública (INBRAP). Ela merece!

Ana Laura celebra seus 15 anos em Cancún

Com a presença de 45 amigos de Tarauacá-AC, a jovem Ana Laura Prado celebrou seus 15 anos, em Cancún-Mexico. O sonho da debutante foi realizado por seus pais Daniela Vaz e Luís Mansueto, no Marina Mar Azul. O grupo, que ficou hospedado no Resort Riu Cancún, fez belos passeios durante os seis dias em que permaneceu na cidade, na última semana de abril.

Suzy Aragão e Antônio Carlos Pinheiro em Cancún

A fisioterapeuta Suzy Aragão encantada pelos golfinhos

Edir Marques lança livro no Ceará

Foi no Café Couture, em Fortaleza-CE, que a escritora Edir Figueira Marques lançou o seu livro “Que será? Será! Da dúvida a esperança na cura do câncer”, no dia 12 de maio. O evento reuniu escritores, formadores de opinião e intelectuais. A organização do evento ficou por conta da coordenação cearense da Associação das Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB) com o apoio da AJEB/ACRE.

B-Day de Ray Holanda

Parabéns para a presidente do Sindicato da Indústria de Confecções – Sincon e líder do Grupo Mulheres da Indústria, Raimundinha Holanda, aniversariante do dia 6. Ela passou o dia sendo homenageada por colegas de trabalho, amigos e familiares. Vida longa!

Aniversário do Luizinho Meireles

Para celebrar sua nova idade, o advogado Luiz Meireles reuniu amigos, no dia 14, na sede campestre da OAB-Acre. O Dj Dionisio Neto animou a festa, que contou também com a participação especial do DJ paulista Bern.

Os sete anos do Master Fio

Com um elegante e prestigiado coquetel, as empresárias Luana Lima e Luciane Guimarães celebraram, junto com a sua equipe, clientes, parceiros e convidados especiais, os sete anos de sucesso do salão Master Fio, no dia 16. A alegria foi o sentimento predominante no dia de comemorações.

Lançamento do livro Flor e Ser

Na data de seu aniversário, 10 de maio, a escritora Francisca Antonia da Silva, conhecida pelo apelido de Kika, lançou o livro “Flor e Ser”, na Biblioteca Pública. A obra, editada pelo artista Rodolfo Minari, é uma coletânea de poemas, com reflexões e aprendizados que a autora reuniu ao longo de anos.

Empreendedorismo na Amazônia

A radialista Luana Dourado recebeu no dia 10 em seu programa “Audiência Pública”, transmitido pela Rádio CBN Amazônia, as empresárias Rayssa Alves e Juliana Pejon, da empresa Made In Acre, e Sibelli Khalil, do Jiddo Gastronomia, para uma conversa sobre empreendedorismo feminino na Amazônia.

Fonte da Flores ganha showroom

A Fonte das Flores, empresa especializada em paisagismo, foi ampliada e ganhou uma bela área para exposição de plantas ornamentais e de artigos decorativos e de jardinagem. No dia 7, o espaço foi inaugurado durante um belo coquetel organizado pela empresária Guiomar Fontenele de Castro e por sua mãe, Xéu Fontenele. Para saber das novidades acesse o Instagram @fontedasflores ou faça uma visita à empresa, localizada na avenida Ceará, 3.756. Os telefones para informações são (68) 3226-1367 e 99901-7733.

Ensaio fotográfico

Empresária Iris Tavares em recente ensaio fotográfico realizado no interior da loja. Um dia de beleza, moda e muita diversão!

Promoção da Iluminare no mês das mães

Nesse mês de maio tem promoção especial na Iluminare Acre, com super descontos de 25% em toda a loja. E tem também um sorteio acontecendo do Instagram @iluminareacre. Já pensou em ganhar um vale compras na Iluminare e levar o produto que mais te agrada? Para tentar a sorte grande basta seguir o perfil da loja e marcar dois amigos nos comentários. Quanto mais comentar mais chances de ganhar! Já foram realizados dois sorteios nesse mês, e no dia 23 será sorteado o último prêmio de R$ 100,00. Corre que ainda dá tempo!!! Para informações ligue para (68) 99935-7495.

Supra ômega

Com alta concentração do ácido graxo EPA, o Supra Ômega TG auxilia na redução dos níveis de colesterol e triglicérides, melhora a concentração, memória e a performance do cérebro e na regulação da pressão sanguínea. A concentração de ômega 3 é de 330mg de EPA e 220mg de DHA por cápsula. Além disso, o retrogosto de peixe é reduzido a quase zero, e é livre de mercúrio e metais pesados. Durante o mês maio, o produto está com um super desconto, saindo de R$140,00 por R$ 98,00. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia! Para acompanhar as novidades siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou pelos telefones (68) 3224-2850 e 99943-3634.

Encontro de milhões

O DJ e produtor Vegas esteve recentemente em Rio Branco animando a festa PVT e fez esse contagiante registro fotográfico com a empresária Zayra Ayache, que o presenteou com esses modernos óculos de sol da marca Zaray, exclusividade da Ótica Moderna. Para ficar por dentro dos lançamentos siga @oticamodernaa.

Reinauguração da Rosasfarma do Centro

Após reforma para ampliação e melhoria de suas instalações, a Rosarfarma do centro, localizada na rua Marechal Deodoro – 572, foi reinaugurada no dia 19. Os convidados e clientes da casa foram recebidos pela empresária Êrika Rosas e sua equipe. Na foto, eu e a colunista Roberta Lima, com a anfitriã.

Giro em Manaus

Colunista social Roberta Lima passou um final de semana de milhões em Manaus-AC, mas já retornou ao trabalho, na cidade. Está tão encantada pela cidade que pretende passar o réveillon por lá.

Merecidas férias

Para alegria de seus amigos, o colunista social e advogado Gigi Hanan já está na cidade, após férias no Nordeste. Ele sempre faz falta!

