Acreana Gleici Damasceno participa de lançamento de pré-candidatura de Lula; veja fotos

A campeã do Big Brother Brasil 18 (Globo), a acreana Gleici Damasceno, participou neste sábado (7) do evento de lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República em chapa com Geraldo Alckmin (PSB) como vice.

“Essa minha alegria é poder saber que o Brasil pode voltar a priorizar os que sabem, os que não podem e não tem “, disse Gleici em suas redes sociais.

Ela sempre foi defensora do petista e chegou a gritar “Lula Livre” ao deixar a casa do BBB, na edição que foi campeã. Em 2021, Gleici já havia comunicado apoio à Lula em suas redes e também manifestou o desejo de ingressar na política para ajudar o Acre.

Nos stories, Gleici ainda compartilhou um clique acompanhada da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).