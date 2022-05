Acreano Weverton, do Palmeiras, pode ser titular da seleção brasileira em clássico contra Coreia

O goleiro acreano Weverton, do Palmeiras, deve ser o titular do Brasil contra a Coreia no jogo da próxima quinta-feira (2), às 8h, em Seul.

Isso porque o goleiro Ederson sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no treino desta terça-feira (31) e se tornou desfalque para os jogos.

Ederson estava escalado para ser titular na partida marcada para Seul porque Alisson, assim como os demais finalistas da Liga dos Campeões, esteve em campo no sábado e só se apresentou à seleção nesta terça.

Na próxima segunda-feira (6), às 7h20, a Seleção Brasileira encara o Japão, em Tóquio.

Com o desfalque do goleiro do Manchester City, Tite deve escalar a seleção na quinta com Weverton; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães, Neymar; Lucas Paquetá, Raphinha e Richarlison.