Acusado de roubo e de integrar facção, foragido da Justiça é preso em Rio Branco

A Polícia Civil do Estado do Acre, por intermédio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO) em conjunto com a Delegacia Geral do Município de Plácido de Castro – AC, no início da tarde desta segunda-feira, 30, cumpriu mandado de prisão em desfavor de L.P, 36 anos, pela prática de roubo majorado.

O preso também é investigado por integrar organização criminosa e no ano de 2020 conseguiu fugir da antiga sede da DEIC, localizado no bairro da Cadeia Velha, em Rio Branco, estando foragido até a sua recaptura na presente data, pelos policiais da especializada.

A investigação foi iniciada em Plácido de Castro e depois foi remetida para a DRACO para prosseguimento.

O autor do fato seria integrante de organização criminosa, além de ser responsável pela prática de crimes de roubo.

O preso foi conduzido a Delegacia de Flagrantes (Defla) para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.