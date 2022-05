Adreian Payne, ex-jogador da NBA, é morto a tiros nos EUA aos 31 anos

De acordo com as reconstruções, Payne foi baleado em um tiroteio em Orlando por volta da 1h da manhã (horário local), sendo levado às pressas para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. O homem que efetuou os disparos foi preso pela polícia, mas não teve a identidade revelada.

Após a morte de Payne, ex-times do jogador, como Orlando Magic, expressaram suas condolências nas últimas horas. “O Orlando Magic está triste ao receber a notícia da trágica morte de Adreian Payne”, publicou a equipe em nota oficial.

The @OrlandoMagic are saddened to learn of the tragic death of Adreian Payne.

Adreian was a two-way player that appeared in five games with Orlando during the 2017-18 season, and also spent time with the Lakeland Magic of the NBA G League.

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) May 9, 2022