Advogada da mãe de Jonhliane sobre depoimento de Hatsune: ‘Depois de presenciar a morte, a princesa foi relaxar’

A advogada de defesa da família de Jonhliane, Gicielle Rodrigues, disse que o depoimento da então companheira de Ícaro José, o motorista da BMW que atropelou e matou a Jonhliane, foi “repugnante”.

Gicielle disse que, em seu depoimento no primeiro dia de julgamento, na terça-feira (17), Hatsune, que estava no carro junto com Ícaro no momento da colisão, ocorrida no dia 6 de agosto de 2020, teria dito que “após presenciar a morte de Jonhliane e queria uma noite tranquila, enquanto a mãe da Jonhliane chorava a morte da filha e a sociedade veio abaixo, a princesa queria uma noite tranquila”, disse.

A advogada pediu desculpas à imprensa pela fala da defesa de Ícaro, advogado Silva Neto, que afirmou que a culpa da gravidade da acusação seria da mídia.

“Não foi a imprensa que deu a festa, bebeu e depois saiu dirigindo em alta velocidade, a imprensa só tem feito o trabalho dela e muito bem feito, em informar. É distorção, quando a culpa vai ser do Ícaro e do Alan? Daqui a pouco vão dizer que a culpa e da Jonhliane que estava com a moto na frente do carro”, afirmou.

Com argumentos fortes, a advogada rebateu cada uma das falas das duas defesas, chegando inclusive a gerar conflito, quando os advogados de Ícaro pediram uma parte, negada pelo juiz Alesson Braz.

Ela falou sobre o fato da defesa de Laan ter dito que a dona Raimunda, mãe de Jonhliane, não ser a única de luto mas as mães dos dois réus também, por terem tido a convivência tirada, já que eles estão presos há 1 ano e 9 meses. “Ontem quando acabou essa sessão, os parentes foram abraçar os filhos deles, e a dona Raimunda foi para casa sozinha, sem a filha dela, não dá para comparar. Não se trata de vingança, se trata de justiça”.