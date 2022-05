Afastado do SBT, Danilo Gentili vai ser substituído no ‘The Noite’ por motivo curioso

O apresentador Danilo Gentili foi afastado do SBT, emissora onde apresenta seu programa de entrevistas The Noite. Isto porque, o ex-CQC que estreou na emissora em março de 2014, desfalcou a atração por causa de um problema de saúde.

A direção do SBT então precisou correr para encontrar um substituto para o comandar o The Noite. De acordo com informações do portal Em Off, Danilo Gentili está com sintomas de Covid-19. Ele está bem, mas, por questões de segurança, precisou ser isolado ao contrair um forte resfriado.

No lugar dele, o público poderá assistir Capitão Pavão e Soldado Gustavo, que integram o programa ‘190 – Inteligência Contra o Crime‘, no canal pago Discovery Plus.

Lembrando que, em 2021, Danilo Gentili precisou se ausentar das gravações de seu programa ao ser diagnosticado com covid-19. No entanto, diferente desta vez, a exibição do The Noite continuou normalmente, já que alguns episódios do talk show estavam prontos para irem ao ar.