Alan Rick solicita liberação de recursos para obras em andamento no Estado

Estão em andamento, no Acre, importantes obras estruturantes e fundamentais para o desenvolvimento do Estado. A conclusão de cada uma depende da liberação de recursos oriundos de emendas parlamentares, de Bancada ou de programas federais. Nesta quinta-feira, 12, o Deputado Federal Alan Rick (União-AC), se reuniu com o Ministro da Secretaria de Governo, Célio Faria Jr., e com o Secretário Especial de Relações Institucionais, Henrique Pinto, na Presidência da República, em Brasília, para tratar da liberação das verbas.

O deputado foi acompanhado do Assessor Especial do Governo do Acre, Rômulo Grandidier e do Chefe da Representação do Acre em Brasília, Ricardo França. As principais demandas de recurso apresentadas são para:

– Ampliação e reforma do hospital de Acrelândia;

– Reforma do Hospital da Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul;

– Ampliação e reforma do Hospital João Câncio, de Sena Madureira;

– Construção do porto de Porto Acre;

– Construção da Ponte Bi-Nacional sobre o Rio Acre e do contorno Rodoviário de Brasiléia e Epitaciolândia, na BR-317.

Conforme o deputado, para essas duas últimas obras, será necessária suplementação orçamentária para que o Governo possa concluí-las. “Assim que saímos da reunião, liguei para o atual relator do Orçamento, meu amigo deputado Hugo Leal (PSD/RJ), solicitando uma emenda de relatoria, que é a maneira mais rápida de conseguirmos aportar novos recursos, neste momento. Ele se comprometeu em avaliar com carinho nosso pedido e estamos bastante confiantes”, antecipou.

Para as demais obras, o Ministro, informou que são necessários apenas alguns ajustes de tramitação de informações entre a Caixa Econômica, os Ministérios correspondentes e a Secretária de Governo. “O Governo Federal está sempre preocupado com todos os Estados, e principalmente com as demandas do Acre. Vamos fazer o máximo possível para realizar essas obras.”

Anel Viário e Ponte Bi-Nacional

Essas duas obras integram a denominada “Carreteira Inter-Oceânica” que liga o Atlântico ao Pacífico através do Acre. Atualmente, existe significativo fluxo de veículos pesados atravessando a rodovia em direção aos portos do Peru para a exportação de produtos brasileiros. Esta rodovia atravessa o centro urbano de Brasiléia e Epitaciolândia, utilizando a antiga ponte de mão única para a travessia do rio Acre, atrapalhando o trânsito local. O anel viário e a nova ponte vão desviar o fluxo de veículos do centro da cidade e desafogar o tráfego sobre a antiga ponte. Essa é uma obra estratégica para a exportação de produtos brasileiros para os mercados Andinos e Asiáticos.