Alckmin terá desafio de pacificar diálogo entre PT e empresários, diz especialista

Em entrevista à CNN, neste sábado (7), o cientista político Creomar de Souza comentou sobre o evento que oficializou a pré-candidatura à Presidência da República do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com Geraldo Alckmin (PSB) como vice.

Para o especialista, a figura de Alckmin é importante para um movimento da pré-campanha de “pacificar o diálogo do PT e de Lula com o setor empresarial”.

Além disso, o cientista político avalia que um dos movimentos por parte de Lula, que se encerrou neste sábado, foi o de “conversar apenas com a militância, algo importante para consolidar uma parte dessa tração política que é do legado do ex-presidente”.

