Álcool + frio: entenda o que o combo provoca no nosso corpo e os efeitos da baixa temperatura

“Existe uma vasoconstrição [contração dos vasos sanguíneos] dos vasos que vão para a pele – e essa vasoconstrição joga o sangue todo para dentro do organismo. O sangue é quente; na hora que ele circula na pele e ela está exposta ao frio, ele vai perder calor”, explica Carlos Eduardo Pompilio, da USP.

“Esse calor da temperatura interna que está no no abdômen, na parte central, quanto mais distante dessa região central, mais difícil vai ser manter a temperatura. Você tem uma circulação mais distante do coração, do centro do corpo”, explica Paulo Zogaib, do Sírio-Libanês.

“Essas regiões naturalmente são mais frias, mais sensíveis – tanto ao frio quanto ao calor. Esse controle térmico fica mais deficiente por causa dessa distância em relação ao centro do corpo”, completa.

“É como se tivesse montanha e vale, montanha e vale. A ideia, aqui, é aumentar a quantidade de ar que tem nesses vales e, com isso, criar como se fosse um coxim, uma camada, para isolar o organismo do meio ambiente. A gente cria uma capinha de ar, esse ar está aquecido pela pele, e aí ele funciona como um isolante para o meio ambiente”, diz.

4) Tremores

A contração muscular envolvida nos tremores faz com que geremos calor – e, assim, nos mantenhamos aquecidos.

“Tremer é uma contração muscular, e toda vez que a gente faz contração muscular, a gente acaba produzindo calor. No frio, a gente tenta não dissipar esse calor – treme, aumenta a temperatura corporal – por causa desse aumento do metabolismo, da contração muscular para tentar manter o calor dentro do corpo”, afirma Zogaib.

5) Fome

O metabolismo mais rápido citado por Zogaib gera não só um aquecimento do corpo e aumento da temperatura corporal, mas, também, mais fome – porque estamos gastando mais energia para manter o corpo aquecido.

“Você tem um comportamento alimentar um pouco diferente – vai buscar coisas mais calóricas, com mais carboidrato, porque você está queimando [energia] a todo momento, então o organismo reage como um todo em busca desse tipo de proteção”, explica Pompilio.

Mas, atenção: isso não significa, necessariamente, que aumente a nossa vontade de comer chocolate, por exemplo.

” A gente tem vontade de comer coisas mais calóricas, mas essa história de chocolate fica muito difícil [dizer], porque a sociedade moderna tem essa exposição a milhões de coisas, de guloseimas”, pondera o médico.

6) Sono

Se você anda mais sonolento que o normal ultimamente, tudo bem: o próprio aumento do metabolismo gera uma necessidade maior de sono. Outra é que o frio é um indutor da sonolência, explica Zogaib.

“Normalmente, quando a gente vai dormir, vai baixando o metabolismo, e essa diminuição da temperatura é que induz ao sono. E a vigília, que é quando a gente acorda, é o contrário: o metabolismo aumenta, aumenta a temperatura, e a gente acaba acordando”, esclarece.

“No frio, você já tem uma diminuição da temperatura, então induz ao sono; com o gasto calórico aumentado e ainda, também, com esse encolhimento – a gente tende a ficar mais quieto, mais parado, mais encolhido –, acaba levando à preguiça, a essa vontade de ficar quieto, e acaba induzindo mais ao sono também”, diz.

7) Alergias, vírus e lábios secos

Alguns fatores contribuem para os lábios secos, alergias e infecção por vírus respiratórios, que se tornam mais frequentes no tempo frio: o ar, seco e frio, e a circulação do sangue.

“O vaso sanguíneo a gente imagina que seja um canudinho de plástico. Na verdade, a parede do vaso é uma malha – quando dilata o vaso, essa malha aumenta também. E, com isso, a gente tem pequenos furinhos nessa malha, que podem extravasar líquido tanto para fora do sangue quanto para dentro do sangue”, explica Paulo Zogaib, do Sírio-Libanês.

“No frio, a gente aumenta a circulação para esquentar o local, mas ao mesmo tempo também aumenta essa esses ‘buraquinhos’ na malha do vaso. E aí começa a extravasar mais líquido para o meio – você tem a formação de secreção. Um vaso do nariz, da mucosa, quando ele vasodilata, também extravasa líquido pra célula: a gente começa a ter o nariz escorrendo”, completa.

Já a secura do ar é algo que irrita as mucosas – porque o ar que está no pulmão precisa estar úmido e quente. Para isso, no caminho entre o nosso nariz e o pulmão, ele vai “roubando” a umidade e o vapor de água das mucosas, como a do nariz e da garganta.

“Normalmente, quando tem frio, o ar está mais seco, então a boca acaba ressecando por causa disso. Por causa do ar seco, a gente fica com o nariz um pouquinho mais congestionado, na tentativa de umidificar o ar que vai para o pulmão, e aí que o nariz entope e a gente acaba respirando mais pela boca. Então a boca seca por essas razões, principalmente”, explica Carlos Eduardo Pompilio, da USP

Essas reações e irritações nas mucosas, por sua vez, facilitam a infecção por vírus respiratórios.

“A pessoa começa a ter coriza, a espirrar, e isso tudo diminui as defesas do organismo. Então, se tiver algum vírus – o frio facilita a aglomeração das pessoas, irrita um pouco a garganta, as pessoas começam a tossir, então, se tiver algum vírus circulando, isso com certeza aumenta a circulação desse vírus. E aí fica mais fácil de as pessoas pegarem resfriado”, completa Pompilio.

8) Mais xixi

O fato de o sangue acabar indo mais para “dentro” do corpo acaba fazendo com que os rins filtrem mais o sangue, explica Pompilio – produzindo mais urina.

Além disso, no frio, há a inibição do hormônio antidiurético e menos transpiração.

“Quando está em temperaturas frias, de 15ºC para baixo, esse hormônio fica inibido, e a gente tende a fazer mais xixi – e o nosso sangue a concentrar, então existe essa resposta fisiológica”, explica.